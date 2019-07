Dieven moeten nieuw kakje betalen

De verdwaalpaal stond er amper vier dagen toen de jongemannen maandagnacht de paal afknakten. “Op beelden van bewakingscamera’s zag je hoe ze na één uur ’s nachts met het lachend kakje door het centrum van Oostende stapten”, zegt burgemeester Bart Tommelein (Open VLD). Hun buit namen ze mee naar een appartement waar ze er foto’s van trokken tussen een hoop lege flesjes bier.

Gisternamiddag was de politie de jongeren al op het spoor nadat ze zelf die foto’s op Instagram hadden gepost. Het gaat om zes jongeren uit het Leuvense. “Ze zullen de factuur mogen betalen voor het opnieuw plaatsen van het kakje”, zegt Tommelein. “En ook voor de schade die er aan de paal is. Het is en blijft vandalisme, dat dulden we hier niet.”

Gisterochtend sprak Tommelein nog van een mogelijke GAS-boete voor de daders. “Ze tonen berouw, dus kunnen we iets door de vingers zien. Maar ik suggereerde de politie wel om ze eens te laten helpen met het opruimen van het strand. Toeristen laten daar veel slingeren. Sowieso mogen ze wel iets terugdoen. Dit moment van het jaar moet de politie al om de zeven minuten een interventie doen. Ze zitten dus niet te wachten op extra werk zoals dit.”

Bart Tommelein Burgemeester Oostende “De politie zit niet te wachten op extra werk zoals dit”

Na verhoor mochten de zes jongeren beschikken. “Er werd wel een pv opgemaakt voor de schadevergoeding”, zegt Tommelein nog.