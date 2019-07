Standard-aanwinst Nicolas Gavory: “Ik sprak ook met Gent”

Verwacht dit seizoen een zeer offensieve linkerflank bij Standard, want met Nicolas Gavory (24) van FC Utrecht hebben de Rouches een avontuurlijke back binnengehaald. “Ik ben opgeleid als aanvallende middenvelder.”

Gavory is niet de grootste naam tussen al dat transfergeweld van ­Standard, maar aan de Fransman hing toch een prijskaartje van 3 miljoen euro. “Ik sprak ook met Gent”, begint Gavory. “Ik heb Peter Verbeke (sportmanager, nvdr.) enkele keren ontmoet en het was best vergevorderd. De clubs kwamen er maar moeilijk uit en uiteindelijk heeft Standard de slag gewonnen.”

“Deze club wil stappen zetten”, weet Gavory. “Er zijn veel transfers geweest en er komt hier een nieuwe cyclus op gang. Ik had ook bij Utrecht kunnen blijven, maar als een kans als Standard zich voordoet, moet je die ­grijpen. Ik ben opgeleid als aanvallende middenvelder en ik denk dat je wel kan stellen dat ik daardoor een offensieve back ben. Ik ga graag diep en kan een voorzet trappen. Maar ze mogen mij nog steeds op het middenveld opstellen hoor”, aldus de ex-speler van Auxerre, Béziers en ­Clermont.

Op dag twee van de stage in het Duitse Kamen trainden de Rouches in de voormiddag twee uur, met als afsluiter een stevige loopoefening. Selim Amallah kampt met een verstuikte enkel en was niet van de partij. Agbo haakte vroegtijdig af door last aan de heup. Felipe Avenatti werkt nog steeds apart. Vandaag trainen de Rouches één keer, in de namiddag staat er gesloten oefenmatch tegen de Denen van Sønderjyske gepland.