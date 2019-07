Interesse uit Qatar, China en de VS voor Vermaelen

Thomas Vermaelen(33) is een transfervrije speler sinds zijn contract afliep bij Barcelona. De verdediger kreeg al voorstellen van Anderlecht en Olympiakos, maar ook buiten Europa wordt hij gevolgd. Zo tonen het Qatarese Al Arabi, het Chinese Shandong Luneng en het Amerikaanse New ­England Revolution interesse in de Rode Duivel.

Voorlopig zijn er geen concrete onderhandelingen met die clubs. Vermaelen, die getrouwd is met de ­Engelse Polly, wacht nog even af of er ook Premier League-clubs zullen opduiken die hem eventueel willen vastleggen.