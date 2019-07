CLUBNIEUWS. Lokeren stunt met komst Jelle Van Damme, Club Brugge heeft Senegalese flankaanvaller op lijstje staan

Al uw clubnieuws van de dag, met voorop de stunt van Lokeren. Dat haalt vandaag normaal gezien Jelle Van Damme binnen, die mocht vertrekken bij Antwerp.

Lokeren haalt Jelle Van Damme binnen

Sporting Lokeren heeft een serieuze stunt verwezenlijkt. Jelle Van Damme (35) legde gisteren zijn medische en fysieke testen af op Daknam. Vandaag tekent hij in principe voor één jaar met een optie op een extra jaar. De 35-jarige verdediger komt transfervrij over van Antwerp, waar zijn contract niet verlengd werd. Hoe de kaarten er nu bijliggen, speelt Van Damme volgend seizoen dus in 1B. Best opmerkelijk na een erg sterk seizoen bij Antwerp. Lokeren had hem vorige week al een heel aantrekkelijk voorstel gedaan, maar Van Damme wilde toen nog alle opties openhouden. Nu heeft hij de knoop dus doorgehakt en keert hij terug naar zijn jeugdclub. Bovendien loopt Van Damme er kersvers voorzitter Louis de Vries, met wie hij in het verleden nog samenwerkte, tegen het lijf. Hij wordt om 11.30 uur voorgesteld.

Club dicht bij verdediger van Shakhtar, Denswil bijna rond met Bologna

Club Brugge staat op het punt om Eduard Sobol (24, foto) in te lijven. Sobol is een Oekraïense linksachter, die eigendom is voor Shakhtar Donetsk, maar daar nooit een volwaardige kans kreeg. Vorig seizoen werd hij uitgeleend aan Jablonec, daarvoor was hij actief bij Slavia Praag. Sobol is al in België om zijn mogelijke transfer af te ronden. Omdat Clement straks waarschijnlijk met vier verdedigers wil spelen, zijn extra flankverdedigers meer dan welkom. Vooral op links is de spoeling met Peres (en Cools) dun.

Stefano Denswil is dan weer een stapje dichter bij de uitgang. Gisteren had zijn entourage een positief gesprek met Bologna, nadat Club al eerder een akkoord vond voor een bedrag tussen de 6 en 7 miljoen euro. Als Denswil zich niet bedenkt en als er geen een andere ploeg op de proppen komt, kan de transfer op korte termijn afgerond worden.

Verder heeft Club Brugge ook nog een Senegalese flankaanvaller op het lijstje staan. Opa Nguette (24) scoorde vorig seizoen zeven keer in de Ligue 2 en kan transfervrij weg bij FC Metz. Ook Genk toonde interesse, maar de speler geeft zelf de voorkeur aan Club Brugge. Volgens zijn entourage is een deal nakende, Club stelt dat het vooralsnog zo’n vaart niet loopt. Ten slotte wordt ook de 17-jarige Yousseph Badji gevolgd, een aanvaller uit Senegal die actief is bij Casa Sports in zijn thuisland. Een overgang is evenwel nog niet mogelijk omdat spelers van buiten de EU niet voor hun achttiende mogen getransfereerd worden. Badji scoorde vier keer in elf matchen voor de Senegalese U20.

Essevee haalt ex-speler van RC Genk en jaagt op middenvelder van Man City

Zulte Waregem heeft met Luka Zarandia zijn derde inkomende transfer afgerond. De 23-jarige Georgiër tekende voor drie seizoenen met optie op een bijkomend jaar. Zarandia is een flankspeler die zowel links als rechts uit de voeten kan. In juni 2014 maakte hij uit zijn thuisland van bij FC Locomotive al de overstap naar RC Genk. Daar verbleef Zarandia twee seizoenen, zonder een officiële wedstrijd te spelen. De winger verkaste in 2016 terug naar zijn vorige club om in 2017 tweeëneenhalf seizoen aan de slag te gaan bij de Poolse eersteklasser Arka Gdynia. Vorig seizoen was hij goed voor vijf goals en zes assists. Zaterdag sluit Zarandia aan bij de groep.

Essevee heeft volgens Engelse bronnen verregaande interesse in de 19-jarige centrale middenvelder Tom Dele-Bashiru. Hij kwam net als de al aangetrokken Cameron Humphreys vorig seizoen uit voor de U23 van Manchester City. Ook het Spaanse Deportivo Alavés uit La Liga is gecharmeerd door de Nigeriaanse Engelsman. Aan uitgaande kant kan Fredrik Oldrup Jensen terug naar zijn vorige club Odds BK.

Kameroener Hongla (21) moet derde Antwerp-transfer worden

Na Junior Pius en Ritchie De Laet is Antwerp bezig om een derde transfer af te ronden. De Great Old hoopt Martin Hongla snel vast te leggen, een 21-jarige Kameroense centrale verdediger, die ook als defensieve middenvelder uit de voeten kan. Hongla is eigendom van het Spaanse FC Granada, dat hem in 2016 uit zijn thuisland bij de Nkufo Sports Academy wegplukte. Bij Granada debuteerde hij in 2017 in de Primera Division, waarin hij op 19-jarige leeftijd tien keer mocht aantreden van trainer Tony Adams, onder meer tegen Real Madrid. Nadien raakte hij wat uit beeld, in het voorjaar van 2018 werd hij zes maanden verhuurd aan Barcelona B. Het voorbije seizoen speelde hij eerst bij Recreativo Granada, de reserven van FC, om dan zes maanden verhuurd te worden aan de Oekraïense eersteklasser Karpaty Lviv. Daar deed hij opnieuw veel matchritme op en zijn huur loopt eigenlijk tot december 2019. Hongla was ook al jeugdinternational voor Kameroen, waar hij samenspeelde met Didier Lamkel Zé.

Op de Afrika Cup onderging Antwerp-spits Jonathan Bolingi al wat onderzoeken nadat hij zich in de laatste groepsmatch had geblesseerd. Volgens de dokter van de Congolese nationale ploeg liep hij een knieverstuiking op. “Het zou goed zijn om hem te beschermen en vooral te laten rusten”, klinkt het. De kans lijkt alvast klein dat hij zondag in de 1/8ste finale tegen Madagaskar in actie komt. Hij blijft voorlopig wel ginder. (dvd)