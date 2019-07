Gezochte terrorist blaast zichzelf op bij poging tot arrestatie in Tunis

Een 23-jarige gezochte terreurverdachte heeft zichzelf opgeblazen in het centrum van de Tunesische hoofdstad Tunis om te vermijden dat hij zou worden opgepakt. Dat heeft het Tunesische ministerie van Binnenlandse Zaken gezegd.

“Na een lange achtervolging, omsingelden speciale eenheden de terrorist”, klinkt het in een verklaring van het ministerie. Dat gebeurde in de buurt van een tramhalte. “Toen de troepen begonnen te schieten, blies hij zichzelf op met een bomgordel die hij aanhad.”

De militant, Aymen Smiri, stierf ter plaatse. Niemand anders raakte bij het incident gewond, aldus het ministerie.

Reeks zelfmoordaanslagen

In Tunis vonden donderdag al twee zelfmoordaanslagen kort na elkaar plaats. Een zelfmoordterrorist blies zich in het centrum van de stad op in een centrale laan in de buurt van de Franse ambassade. Niet veel later deed een tweede hetzelfde aan de achterdeur van het hoofdkwartier van de antiterreureenheid, in het stadsdeel al-Gorjani. Volgens getuigen wilde die zelfmoordterrorist de gebouwen bestormen, maar kon de politie dat voorkomen. Bij de dubbele aanslag, die door de terreurgroepering Islamitische Staat werd opgeëist, kwam een politieagent om het leven en raakten acht andere mensen gewond.

Tunesië wordt gezien als het enige democratische succesverhaal van de opstanden tijdens de Arabische lente in 2010 en 2011. Maar na die opstanden kende het land een economische terugval en steeg ook de sociale onrust opnieuw. Bovendien werd het Noord-Afrikaanse land de voorbije jaren geregeld getroffen door aanslagen, waarvan de meeste worden opgeëist door ISIS.

In oktober maakte een vrouw een einde aan een lange rustige periode sinds tientallen mensen in 2015 omkwamen bij meerdere aanslagen en veiligheidsmaatregelen daarop verstrengd werden. Ze blies zichzelf op in het centrum van Tunis, waarbij vijftien mensen gewond raakten, onder wie tien politieagenten.

Foto: REUTERS

Foto: EPA-EFE