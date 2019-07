Er komt geen deelsysteem voor elektrische steps in Brugge. Het stadsbestuur gaat niet in op de vraag van enkele aanbieders van deelsteps. Er komen wel extra deelfietsen aan het station. “Met Blue-Bikes is er voldoende aanbod”, zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V).

