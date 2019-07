Motorrijder Tony (50) maakt fatale schuiver op olievlek: “Hij had een mentaliteit zoals vroeger in de mijnen: een echte teamspeler”

unkIn Burenville, een deelgemeente van Malmedy, is maandagavond de vijftigjarige Genkenaar Tony Bogaert om het leven gekomen. De man ging met zijn moto onderuit op een olievlek op de straat naar het circuit van Francorchamps. Hij werd nog overgebracht naar het ziekenhuis en overleed daar aan zijn verwondingen. Hij laat een vriendin en twee kinderen achter.

Tony Bogaert was met enkele vrienden naar de Oostkantons afgezakt voor een ritje met de motor. Het was 19.30 uur toen hij de controle over het stuur verloor. Door een olievlek op de hoofdweg naar Francorchamps ...