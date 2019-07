Ngo dient verzet in tegen patent peperdure kankertherapie

De ngo ‘Dokters van de Wereld’ dient verzet in tegen het patent van de peperdure kankertherapie Kymriah van het Zwitserse bedrijf Novartis. De innovatieve gentherapie die verschillende vormen van bloedkanker behandelt, kost tussen de 320.000 en 350.000 euro per patiënt, waardoor een onhoudbare druk gezet wordt op ons zorgsysteem. Met het verzet tegen het patent wil de ngo het misbruik aanklagen en overheden ertoe aanzetten lagere prijzen te onderhandelen.

In augustus vorig jaar kregen Kymriah en Yescarta van het Amerikaanse Gilead Sciences een vergunning om in Europa op de markt te worden gezet. Die gentherapieën worden gebruikt voor de behandeling van bloedkankers, waarbij de witte bloedcellen van een patiënt gemodificeerd worden om kankercellen te herkennen en aan te vallen. Vervolgens worden de cellen met een infuus weer toegediend. De overlevingskansen voor beide therapieën zijn hoog: 40 procent bij Kymriah en 60 procent bij Yescarta op jaarbasis.

Maar met 320- tot 350.000 euro per persoon voor een therapie zetten farmabedrijven de sociale zekerheid steeds meer onder druk, en dat met argumenten die ongegrond zijn, aldus Dokters van de Wereld. “Deze prijs kan niet gerechtvaardigd worden door de productiekosten en ook niet door de research & development aangezien het onderzoek naar deze nieuwe therapieën voor een aanzienlijk deel gefinancierd werd door Europese en Amerikaanse publieke fondsen. Met andere worden: door het belastinggeld van elke bijdragende burger”, klinkt het.

De ngo wijst er ook op dat de therapieën vandaag nog worden gebruikt voor de behandeling van zeldzame en zeer specifieke vormen van kanker, maar dat ze in de toekomst wellicht (en hopelijk) op grotere schaal kunnen worden toegepast. “Maar met dit soort prijzen is het de vraag of overheden in staat zijn de toegang te garanderen zonder ons zorgsysteem in gevaar te brengen, te rantsoeneren of te besparen op andere pijlers van de gezondheidszorg”, zegt Xavier de Bethune, medisch directeur van Dokters van de Wereld.