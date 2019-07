Kameroener Martin Hongla (21) arriveert op stage en wordt derde transfer van Antwerp

Na Junior Pius en Ritchie De Laet werd transfer nummer drie afgerond bij Antwerp. De Great Old verwelkomt Martin Hongla, een 21-jarige Kameroense centrale verdediger die ook als defensieve middenvelder uit de voeten kan. Hij ondertekende een contract voor vier jaar. Woensdagmiddag kwam Hongla zelfs al aan op de stage in het Duitse Harsewinkel-Marienfeld.

Hongla is eigendom van het Spaanse FC Granada, dat hem in 2016 uit zijn thuisland bij de Nkufo Sports Academy wegplukte. Bij Granada debuteerde hij in 2017 in de Primera Division, waarin hij op 19-jarige leeftijd tien keer mocht aantreden van trainer Tony Adams, onder meer tegen Real Madrid.

In het voorjaar van 2018 werd hij zes maanden verhuurd aan Barcelona B. Het voorbije seizoen speelde hij eerst bij Recreativo Granada, de reserven van FC, om dan zes maanden verhuurd te worden aan de Oekraïense eersteklasser Karpaty Lviv. Daar deed hij weer matchritme op en zijn huur liep eigenlijk tot december 2019.

Hongla was ook al jeugdinternational voor Kameroen, waar hij samenspeelde met Didier Lamkel Zé.

Intussen maakte Antwerp de derde transfer van de zomer ook officieel: