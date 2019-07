Voorganger Herman Van Rompuy: “Michel begint met een enorme voorsprong”

Herman Van Rompuy, die in 2009 als eerste ‘Europees president’ werd, reageert verheugd op het feit dat met Charles Michel opnieuw een Belg het Europese podium mag beklimmen. “Toen men mij een dikke week geleden kwam interviewen en het ging over de kansen van Guy Verhofstadt (Open VLD), heb ik het al gezegd: vergeet Charles ­Michel niet. En kijk!”

Herman Van Rompuy is een van de twee mensen ter wereld die weten wat het is om ‘Europees president’, of voorzitter van de Europese Raad, te zijn. “Toen ik in 2009 als eerste die rol kreeg, had ik geen ...