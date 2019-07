Woensdag blijft zonnig, temperaturen tot 23 graden

Woensdag blijft het droog en vrij zonnig. Er ontstaan overdag enkele stapelwolken, die in het noordwesten talrijker kunnen zijn. We halen maxima tussen 19 graden aan zee en in de Hoge Venen, en 24 graden in Belgisch Lotharingen. Er waait een matige wind uit noordoostelijke richtingen. In de loop van de namiddag bereikt een noordelijke zeebries het westen van het land. Dat voorspelt het KMI. Woensdagnacht is het helder tot lichtbewolkt. De minima zijn vrij laag en schommelen tussen 7 en 12 graden.