Alweer geen prijs voor Lionel Messi met Argentinië: uitgeschakeld op Copa America door efficiënt Brazilië

Voetbalvedette Lionel Messi grijpt opnieuw naast een hoofdprijs met het nationale elftal van Argentinië. Op de Copa América in Brazilië is Argentinië in de halve finale uitgeschakeld door het gastland. In Belo Horizonte werd het 2-0 voor de Brazilianen.

Gabriel Jesus zorgde in de eerste helft voor de voorsprong in de spannende wedstrijd. Een snelle aanval, die werd opgezet door aanvoerder Dani Alves met een heerlijke dribbel, kwam via Roberto Firmino bij Jesus terecht, die hard binnenschoot.

Dani Alves is 36 years old and still balling with ease. A lovely footworks and ball control, a pass to Firmino before the Liverpool gunman assisted Gabriel Jesus for a simple tap-in. CRAQUE!??????pic.twitter.com/gQOE5q9XxV — Roro O'Monstro.™ (@Roromeo_MUFC10) 3 juli 2019

Argentinië, met Ajacied Nicolás Tagliafico in de basis, creëerde goede kansen via Messi en Rodrigo De Paul, maar kreeg de gelijkmaker er niet in. Uit een counter maakte Firmino in de tweede helft op aangeven van Jesus de 2-0.

GOAL!!!

Gabriel Jesus assists and Firmino taps it in and Brazil are looking to get to the finals of the Copa America 2019#BRA 2- 0 #ARG#BRAXARG #BRAARG #CopaAmerica

pic.twitter.com/hN44lNF378 — SportCentre (@SportCentre8) 3 juli 2019

Brazilië waar een andere Ajacied, David Neres, de hele wedstrijd op de bank zat, neemt het in de finale zondag op tegen de winnaar van het duel tussen Chili en Peru.