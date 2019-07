Dalai Lama verontschuldigt zich voor (flauw) mopje over vrouwen

De Dalai Lama heeft zich “diep” verontschuldigd voor een controversieel mopje over de mogelijkheid dat een vrouw hem zou opvolgen als geestelijke leider van het Tibetaanse boeddhisme.

In een interview met de BBC vorige maand zei de Dalai Lama dat een eventuele vrouwelijke dalai lama vooral “aantrekkelijk” zou moeten zijn. Na kritiek op het seksistische gehalte van die uitspraak, heeft de Dalai Lama nu excuses laten verspreiden. “Het spijt hem heel erg dat mensen gekwetst zijn door wat hij zei, en biedt zijn oprechte excuses aan”, meldt een persbericht. “Het gebeurt soms dat uitspraken die amusant zijn in een bepaalde culturele context hun humoristische gehalte verliezen als ze in een andere taal vertaald worden. De Dalai Lama heeft gedurende zijn hele leven de objectificatie van vrouwen verworpen, en steunt de gelijkheid van geslachten.”