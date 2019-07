Amerikaanse superster Alex Morgan zorgt voor ophef in Engeland na “smakeloze” viering op WK vrouwenvoetbal

De Verenigde Staten hebben zich als eerste land geplaatst voor de finale van het WK vrouwenvoetbal in Frankrijk. De titelverdediger haalde het dinsdagavond in Lyon met 2-1 van Engeland. Na een bewogen tweede helft met de VAR alweer in een hoofdrol. Toch is er in Engeland achteraf vooral veel te doen over de viering van de Amerikaanse superster Alex Morgan na haar doelpunt. “Onsmakelijk”, klinkt het.

De Amerikaanse kapiteine Alex Morgan rondde op het halfuur een gemeten voorzet van Lindsey Horan fraai af met het hoofd. Op haar 30e verjaardag het zesde doelpunt dit WK van de superster. Maar de manier waarop ze dat vierde, schoot bij de Engelsen in het verkeerde keelgat.

Morgan vierde immers door te doen alsof ze een kopje thee dronk, inclusief pink omhoog naar oeroude Britse traditie. De betekenis was niet duidelijk: lachte ze met de Britse traditie? Wilde ze gewoon verwijzen naar het gemak waarmee ze scoorde? Of bracht ze zelfs een eerbetoon aan de Boston Tea Party, zoals The Guardian ook vermeldt? Dat laatste is niet zo vreemd want morgen vieren de Amerikanen hun nationale feestdag op 4 juli en die Boston Tea Party was de aanzet van de Amerikaanse revolutie in 1773 toen de Amerikanen Engelse thee van de Britse kolonialen in de haven van Boston kieperden...

Hoe dan ook: als er met thee gelachen wordt, vinden ze dat in Engeland niét fijn.

Foto: REUTERS

Lianne Sanderson, spits van Juventus maar op dit WK analiste voor BEIN Sports, noemde het “smakeloos”:

“Ik had wel verwacht dat ze zou scoren maar ik ben niet zo blij met haar viering. Je kunt vieren hoe je wilt, maar dit is voor mij toch een beetje smakeloos. Ik denk niet dat ze dat moet doen. Ik ben een groot voorstander van de Amerikanen en hoe ze vieren, maar voor mij was dit een beetje respectloos. We houden van onze thee in Engeland, ikzelf ben geen theedrinker maar we zijn er allemaal mee verbonden, dus ik vind het een beetje smakeloos.”

“Dat is de thee”

Eerder kregen de Amerikaanse vrouwen op het WK al kritiek voor hun “arrogante” vieringen, onder meer in de 13-0-zege tegen Thailand.

Morgan deed er achteraf nog een schepje bovenop: “Dit team is speciaal. Bedankt voor de verjaardagsliefde. Bedankt voor de geweldige sfeer in het stadion. Bedankt om met ons te blijven geloven. En dat is de thee.”

This team is special. Thanks for the bday love. Thanks for the rocking stadium. Thanks for continuing to believe with us. And that’s the tea. — Alex Morgan (@alexmorgan13) 2 juli 2019

Uiteraard was er ook op sociale media heel wat over te doen:

Alex Morgan right meow. pic.twitter.com/K2vPgNspxV — Andrew Parker (@amparker1986) 2 juli 2019

Vandaag wordt, ook in het Parc Olympique Lyonnais, de tweede halve finale gespeeld. Daarin staat Nederland tegenover Zweden. De finale staat zondag (opnieuw in Lyon) op het programma, een dag eerder wordt in Nice de troosting afgewerkt. De Verenigde Staten verdedigen hun titel uit 2015. Toen versloegen de Amerikanen in de finale in het Canadese Vancouver Japan met 5-2.