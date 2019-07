Michel Vlap dolgelukkig met transfer naar Anderlecht: “Fantastische uitdaging die ik móet aangaan”

Michel Vlap. Zo heet de eerste aanwinst van Kompany bij Anderlecht. De club tast wel diep in de buidel: de 22-jarige Nederlander kost 7 miljoen euro, via bonussen mogelijk 8 miljoen. De transfer zal nu snel afgerond worden en de spelverdeler reageerde alvast enthousiast op het nieuws: “Echt fantastisch.”

Het heeft een tijdje geduurd, en Anderlecht is diep moeten gaan, maar Michel Vlap komt nu wel degelijk over van Heerenveen. De transfer zal nu snel afgerond worden, Vlap is klaar om voor vijf jaar te tekenen bij RSCA. Dat bevestigde hij aan de Leeuwarder Courant:

“Echt fantastisch”, reageerde de spelverdeler opgetogen. “Uit de gesprekken met Anderlecht werd voor mij duidelijk dat ze me écht graag wilden hebben.”

Voor de jonge Fries wordt het wel een grote stap: hij gaat voor het eerst alleen wonen, al gaat zijn vriendin met hem mee naar Brussel. “Ik verlaat het vertrouwde nest, om het maar zo te zeggen. In die zin wordt het wel een onzekere tijd. Ik heb altijd in Sneek gewoond en voetbal al vanaf mijn vijfde bij Heerenveen. Dat is dus al zeventien jaar. Om mijn thuis en de club te verlaten – daar heb ik het wel een beetje moeilijk mee. Maar aan de andere kant: Anderlecht is voor mij een uitdaging die ik móet aangaan. Ik weet dat ik het in me heb om daar te slagen. Ik wil er dus vol voor gaan.”

Op één na duurste inkomende transfer ooit voor paars-wit

7 miljoen euro. Mogelijk 8 miljoen via bonussen. Dat heeft paars-wit over om van de 22-jarige offensieve middenvelder zijn eerste zomeraanwinst te maken. Het bestuur hoopte dat 5 miljoen euro zou volstaan, maar moest meer dan drie keer zijn bod verhogen om de stugge Friezen te overtuigen. En zo wordt Vlap – bonussen incluis – de op één na duurste speler ooit in het Astridpark. Alleen Nicolae Stanciu (9,8 miljoen) troeft hem af. Bubacarr Sanneh (8 miljoen) staat op gelijke hoogte. Hopelijk vergaat het de Nederlander beter dan die twee dure vogels.