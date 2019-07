Vogelkenners boos na oproep Theo Francken om op ‘kraaien’ te jagen: “Afschieten? Die vogels doen niks dan goed”

Lubbeek -

Zelfs als Theo Francken tweet over vogels, is het hommeles. De N-VA’er had voorgesteld om het jachtverbod op kraaien op te heffen, “want ze vreten hier alles kaal”. Klopt niets van, zeggen experts. “Ik vind het gevaarlijk dat politici op dat niveau beslissingen nemen zonder zich vooraf te informeren”, klinkt het bij Natuurpunt.