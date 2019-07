Belgische langetermijnrente voor het eerst in de geschiedenis onder nul

De Belgische langetermijnrente is woensdagochtend, voor het eerst in de geschiedenis, negatief. Iets voor 9 uur stond de Belgische rente op tien jaar op -0,026 procent. Ook in Duitsland, Frankrijk, Finland, Nederland en Oostenrijk is de langetermijnrente negatief, zegt persagentschap Bloomberg. Een lage rente is goed nieuws voor wie een woonlening aangaat én voor de Belgische staatskas. Voor de spaarders zijn de lage rentetarieven dan weer minder positief.

De rente op overheidspapier staat al een tijdje onder druk. Meer dan een jaar geleden stond de Belgische langetermijnrente nog op 1 procent - wat toen ook al historisch laag was - en sindsdien ging ze alleen maar verder naar beneden, bovendien in een razendsnel tempo. Begin juni werd de grens van 0,2 procent gesloopt, midden vorige maand die van 0,1 procent en amper veertien dagen later moest ook de 0,05-grens eraan geloven. Maandag koerste de Belgische langetermijnrente resoluut richting nulpunt, maar ze bleef nog net positief. Woensdagochtend werd voor het eerst een negatieve rente op tien jaar genoteerd, in navolging van andere Europese landen.

Beleggers verwachten dat de Europese Centrale Bank (ECB) haar monetaire beleid verder zal versoepelen, klonk het eerder deze week bij een analist van Bank Degroof Petercam. Daarbij werd verwezen naar uitlatingen van de Nederlandse gouverneur Klaas Knot, die moest toegeven dat de inflatie in de eurozone veel te laag is. Knot wordt beschouwd als een “havik” binnen de ECB (haviken zijn voorstanders van een strakker monetair beleid, red.) en dus was zijn verklaring des te opmerkelijker.

De rentetarieven in Europa koersten verder naar beneden. Kopers van staatspapier moeten dus betalen om geld te lenen. De Duitse tienjaarsrente, die beschouwd wordt als de referentie, noteert woensdagochtend zelfs aan -0,399 procent.

De huidige tendens is alvast goed nieuws voor wie leent. Zo vormt de Belgische rentevoet (OLO) op tien jaar de basis waarop banken de rente van de hypothecaire leningen berekenen. Maar een lagere rente is ook goed nieuws voor de staatskas, die geconfronteerd wordt met lagere rentelasten. Het Agentschap voor de Schuld wil dit jaar zowat 30 miljard euro herfinancieren, via de uitgifte van schuldpapier.