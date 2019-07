Anderlecht haalt twee Congolezen van TP Mazembe

Anderlecht is in gang geschoten: de transfer van spelverdeler Michel Vlap is zo goed als rond en er tekenen binnenkort ook twee Congolezen van TP Mazembe: Meschack Elia en Arsene Zola.

Meschack Elia is een 22-jarige flankspeler en als Congolees international momenteel actief op de Afrika Cup. Meteen na de Afrika Cup komt hij naar Brussel.

Arsene Zola (eveneens 22) is opgeleid als centrale verdediger maar kan ook als linksback spelen. TP Mazembe is de sterkste club uit Congo en een van de beste clubs in Afrika.