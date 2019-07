Hevige stalbrand in Wellen

Wellen - De brandweer van Zuid-West Limburg is woensdagmorgen omstreeks half zeven massaal moeten uitrukken voor een hevige stalbrand in de Kortessemstraat in Wellen. Toen de brandweer ter plaatse kwam, sloegen de vlammen reeds door het dak. De brand veroorzaakte een hevige rookontwikkeling die tot ver in de omgeving te zien was.

Toen de brand in de stal vol hooi uitbrak, zat er ook een paard in de achterliggende stal. Volgens burgemeester Els Robyns gaat het blussen van de brand nog een hele tijd duren. Door de hevige brand is de Kortessemstraat tot na de middag nog afgesloten voor alle verkeer. De rookontwikkeling zou volgens de eerste metingen niet gevaarlijk zijn, maar uit voorzorg wordt aan de omwonenden gevraagd om ramen en deuren dicht te houden.