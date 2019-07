KRC Genk rondt komst af van Colombiaanse verdediger Carlos Cuesta

KRC Genk heeft zich versterkt met de 20-jarige centrale verdediger Carlos Cuesta. Dat hebben de Limburgers laten weten. De Colombiaan komt over van Atlético Nacional in zijn thuisland en ondertekent een contract tot 2024.

Cuesta is een jeugdproduct van Atlético Nacional en maakte in 2016 zijn debuut bij de hoofdmacht. Hij is kapitein van de Colombiaanse U20. “Carlos is snel, explosief en erg wendbaar”, schrijft de kampioen op zijn site. “Hij is sterk in duels, heeft een geweldige sprongkracht en straalt leiderschap uit op het veld.”

Met Jhon Lucumi heeft Genk al een Colombiaanse verdediger: “Wat de integratie in het team, zowel op het veld als ernaast, ongetwijfeld bevordert.”

De troepen van coach Felice Mazzu openen het nieuwe seizoen op 26 juli met een thuisduel tegen Kortrijk.