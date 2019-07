‘Superpapa’ maakt spectaculaire duik in zwembad om zoontje van verdrinking te redden

Een Amerikaanse man wordt ‘Superpapa’ genoemd sinds beelden van een spectaculaire reddingsactie de wereld rondgingen. Albert Passavanti zat gezellig in de tuin met zijn spelende zoontje, toen de bal van het kind plots in het zwembad belandde. Rocco (1) glipte door het veiligheidshek om zijn speeltje uit het zwembad te halen, maar viel in het water. Zijn vader aarzelde geen seconde en dook over het hek van een meter het water in om zijn zoon te redden. “Je moet je kinderen altijd in het oog houden”, klinkt het bij de ‘Superpapa’, die voortaan het veiligheidshek rond het zwembad beter zal sluiten.