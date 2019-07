Mexico heeft verlenging nodig tegen Haïti en gaat naar finale van Gold Cup

Mexico heeft zich geplaatst voor de finale van de Gold Cup, het kampioenschap van Noord- en Midden-Amerika en het Caraïbisch gebied. De Mexicanen wonnen in de halve finale in het Amerikaanse Glendale met 1-0 van Haïti na verlenging.

Mexico, met Standard-doelman Guillermo Ochoa tussen de palen, beet lang zijn tanden stuk op het stugge Haïti. Raul Jiménez brak in de 93ste minuut van de verlenging de ban met een strafschop. Haïti kon nadien niet meer terugslaan.

In de finale op 7 juli wacht de winnaar van het duel tussen de Verenigde Staten en Jamaica (vannacht om 3u ’s nachts). In totaal won Mexico het toernooi al tien keer, de laatste maal in 2015. De Verenigde Staten hopen hun zesde toernooizege te kunnen boeken, terwijl Jamaica in de dertien keer dat het meedeed, niet verder kwam dan de tweede plaats.