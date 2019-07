Pijnlijk: heel Europa feliciteert Charles Michel, behalve… zijn Waalse collega’s

Het is een pijnlijke vaststelling voor een Belgische premier: terwijl zowat heel politiek Europa, Vlaanderen incluis, Charles Michel feliciteerde met zijn benoeming tot vaste voorzitter van de Europese Raad, heeft nog geen enkele Franstalige partijvoorzitter hem proficiat gewenst met zijn Europese topjob.

Of het nu gaat om PS-voorzitter Elio Di Rupo, zijn CDH-collega Maxime Prevot, of Ecolo-covoorzitter Jean-Marc Nollet: geen van hen heeft (al) felicitaties getweet aan het adres van premier Michel. Nollet stuurde wel berichten de wereld in over de vrijlating van de kapitein van het Duitse migrantenreddingschip Sea-Watch, of felicitaties voor de Belgian Cats.

Zure reacties

De andere Ecolo-covoorzitter, Zakia Khattabi reageerde wel op het nieuws, maar dan enkel om te melden dat “N-VA zijn beste bondgenoot is kwijtgespeeld”.

la #nva perd donc son meilleur allié #begov — Zakia Khattabi (@ZakiaKhattabi) 2 juli 2019

PVDA-woordvoerder Raoul Hedebouw vindt dan weer dat Charles Michel promotie heeft gemaakt naar “het Europa van ongelijkheid en concurrentie”, nadat hij in eigen land werd gesanctioneerd voor zijn “anti-sociaal besparingsbeleid”.

Charles Michel devient président du Conseil européen. C’est ça l’Union européenne, vous êtes sanctionnés dans votre pays pour votre politique d’austérité anti-sociale, vous recevez une promotion à l’Europe de l’inégalité et de la concurrence — Hedebouw Raoul (@RaoulHedebouw) 2 juli 2019

Paradoxaal genoeg, gezien hun onderlinge relaties, kwamen er wel felicitaties van Paul Magnette. Wel voegde de Waalse PS-toponderhandelaar er aan toe dat Michel zal kunnen rekenen op de “kritische kracht van de linkse Europeanen”. In een andere tweet zegt Magnette te hopen dat het Europees parlement het pakket topjobs verwerpt. Voor alle duidelijkheid: over Michel spreekt het parlement zich niet uit.

Félicitations à @CharlesMichel pour sa cooptation à la présidence du Conseil européen. Il peut compter sur la vigueur critique des Européens de gauche: nous sommes plus déterminés que jamais à nous battre pour une Europe qui défende les travailleurs et la transition climatique. — Paul Magnette (@PaulMagnette) 2 juli 2019

Andere Franstalige politici zoals voormalig CDH-voorzitter Benoît Lutgen en fractieleidster Catherine Fonck feliciteerden Michel wel zonder voorbehoud. De meeste gelukwensen kwamen vanuit zijn eigen partij MR en vanuit Vlaanderen. De relaties tussen MR en de andere partijen in het zuiden van het land - in het bijzonder PS en Ecolo - zijn bijzonder gespannen sinds de liberalen in 2014 als enige Franstalige partij in zee ging met N-VA. Die onderlinge verhoudingen wegen vandaag op de vorming van een Waalse regering.

Charles en Louis Michel Foto: BELGA

Papa Louis Michel: “Ontroerd, zeer blij en gelukkig voor hem”

Wie uiteraard wel opgetogen was met de promotie van Michel, was zijn vader Louis. De minister van Staat was naar eigen verrast door het nieuws. “Ik was ontroerd, zeer blij en gelukkig voor hem, voor ons allemaal, voor België en Europa”, vertelde hij woensdagochtend op Radio 1. “Charles is als zeer overtuigde Europeaan bekommerd om de Europese Unie. Hij weet zeer goed dat de grote uitdagingen - klimaat, terreur, veiligheid, migratie - kunnen opgelost worden op Europees vlak en niet op nationaal vlak.”

Charles Michel zal zich volgens zijn vader ook niet zo snel laten verrassen door de job. “Hij is niet zo gemakkelijk verrast, hij kent de job, de sfeer. Zijn rol zal erin bestaan om consensus te bereiken. Een van zijn troeven is het respect dat hij uitstraalt naar andere mensen en het feit dat hij luistert naar anderen. Hij heeft ook een zeer diepe dossierkennis en een groot netwerk. Hij kent veel leiders, die hem appreciëren voor het respect dat hij toont en zijn capaciteit om te luisteren.” Zo verwijst Louis Michel naar de persconferentie van zijn zoon dinsdagavond. “Charles heeft daar onmiddellijk de toon van de job genomen, zeer evenwichtig en zoals altijd op een sobere manier.”

Louis Michel doorzwom zelf ook heel wat watertjes in de Europese toppolitiek, maar goede raad zal hij zijn zoon naar eigen zeggen niet geven. “Hij vraagt mijn raad niet. (lacht) We discussiëren wel, maar hij doet het alleen. Hij is vrij in zijn hoofd, geheugen, manier van werken. Hij kan luisteren, al doet hij dat niet zoveel naar mij, maar hij stelt zijn eigen opinie op.”