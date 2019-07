Thomas Timmermans verkozen tot beste barman van België

Antwerpen - Thomas Timmermans, barman van Belroy’s Bijou in Antwerpen, mag zich een jaar lang de beste barman van België noemen. Dat is de uitkomst van de Noord-Europese finale van de ‘World Class Bartender of the Year Competition’ maandag en dinsdag in het Nederlandse Schiedam. Dat maakten de organisatoren dinsdagavond bekend.

In totaal 18 bartenders uit zes verschillende landen (België, Nederland, Denemarken, Finland, Noorwegen en Zweden) namen deel aan de competitie. Per land werd één winnaar verkozen. Voor ons land namen Ruben Patoor van Cafe Theatre in Gent, Sofian Vlaminck van Cocktails at Nine in Antwerpen en Thomas Timmermans deel.

Het was uiteindelijk Thomas Timmermans die tijdens een zenuwslopende finale het publiek en de driekoppige jury wist te overtuigen. Hij mag op 25 en 26 september naar het Schotse Glasgow voor de internationale finale, waar bartenders uit de hele wereld strijden voor de mondiale titel van World Class Bartender of the Year 2019.