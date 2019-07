Charles Michel blijft premier, partijvoorzitter én hoofdonderhandelaar voor MR tot december

Charles Michel blijft premier van de regering van lopende zaken tot wanneer er een nieuwe federale regering het levenslicht ziet, of anders tot 1 december, wanneer zijn functie als voorzitter van de Europese Raad van start gaat. Dat heeft de campagnewoordvoerder van de MR, Georges-Louis Bouchez, woensdag aangekondigd op Bel RTL. Michel blijft ook partijvoorzitter en onderhandelaar voor de MR op alle niveaus waar de liberalen in aanmerking komen voor regeringsdeelname.

“De komende dagen gaat hij zowel intern als met de regeringspartners en het Paleis contacten leggen om te zorgen voor zowel een stabiele Belgische regering die het werk kan voortzetten tijdens deze periode van lopende zaken, als voor een MR die robuust is en die opnieuw kan groeien”, aldus Bouchez. Wat er na 1 december gebeurt, zal afhangen van die gesprekken, maar “er is geen enkele reden om a priori van politieke formatie te wisselen voor een premier in lopende zaken”.

Michel blijft ook hoofdonderhandelaar voor de MR in het kader van de regeringsonderhandelingen. “En ik geloof dat we voor 1 december toch een Waalse regering zullen hebben. Met of zonder ons, dat zullen we zien, maar men kan niet eeuwig blijven consulteren”, alludeerde Bouchez op de brede consultatie van het Waalse middenveld die PS en Ecolo hebben georganiseerd.

Moeizame formatie

Hier en daar werd de voorbije dagen gespeculeerd op afkoeling van het klimaat tussen PS en Ecolo enerzijds en de MR anderzijds, na het vertrek van Charles Michel. De spanningen waren vaak geconcentreerd rond de figuur van Michel, als eerste minister van een regering met een minderheid aan Waalse kant én met N-VA aan boord.

Volgens die lezing zou een zachter klimaat voor een toenadering kunnen zorgen met het oog op de vorming van regeringen, vooral dan in Wallonië. “Charles Michel houdt de stuurknuppel in handen en ik ga zelfs verder: wie denkt dat er een lijn-Michel is en een lijn van iemand anders, Didier Reynders of anderen, zal bedrogen uitkomen”, aldus Bouchez. De volledige MR is verenigd achter de lijn die we aanhouden sinds de campagne en achter ons programma. Er is geen meningsverschil tussen onze personaliteiten over onze lijn”.