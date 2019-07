Groei aantal werkenden valt stil in België

Het aantal werklozen in België gaat al jaren in dalende lijn, maar dat betekent niet noodzakelijk dat ook de werkgelegenheidsgraad (het aantal werkenden op de totale bevolking tussen 20 en 64 jaar, red.) stijgt. De jongste cijfers van het instituut voor de statistiek (Statbel) tonen zelfs een omgekeerde trend: de werkgelegenheidsgraad ligt in het eerste kwartaal lager dan in het laatste kwartaal van vorig jaar. Dit is geen goed nieuws, want het zijn de werkenden die het groeiend aantal gepensioneerden moeten financieren.

Concreet waren in het eerste kwartaal van dit jaar 69,2 procent van de 20- tot 64-jarigen aan het werk, blijkt uit cijfers van Statbel. Daarmee zakt de werkgelegenheidsgraad weer onder de 70 procent. De doelstelling van ons land is nochtans om tegen 2020 73,2 procent van de bevolking op arbeidsactieve leeftijd aan het werk te krijgen.

“De werkgelegenheidsgraad die de vorige twee kwartalen toenam bij vrouwen en bij mannen, lijkt gestuit. Daar waar in het vorige kwartaal nog 74,4 procent van de mannen tussen 20 en 64 jaar een job had, is dit nu 73,8 procent. Voor vrouwen zien we ook een daling van 66,6 procent naar 65,8 procent. Dit is een daling tegenover de vorige twee kwartalen, maar nog steeds een toename in vergelijking met vorig jaar”, zegt Statbel. De verschillen tussen de gewesten blijven erg groot: in Brussel bedraagt de werkgelegenheidsgraad amper 60,9 procent, tegen 65,1 procent in Wallonië en 74,1 procent in Vlaanderen.

Gekeken naar wie inactief is bij de 15- tot en met 64-jarigen, zijn de meest voorkomende categorieën student (40,2 pct), arbeidsongeschikt (18,7 pct), huisvrouw of -man (13,5 pct) of (brug)gepensioneerd (16,54 pct). Bij de 50 tot 64-jarigen is 37,1 procent inactief, onder wie een groot deel gepensioneerden.

De werkloosheidsgraad in ons land ligt nu op 5,7 procent, het laagste niveau sinds de eerste metingen in 1983, aldus Statbel. Vooral in Wallonië was er de voorbije jaren een sterke daling (tot 7,4 pct), in Vlaanderen blijft de werkloosheidsgraad stabiel op 3,4 pct en lijkt ze niet verder te dalen, terwijl de werkloosheidsgraad in Brussel opnieuw toeneemt, tot 13,7 procent in het eerste kwartaal.