Baby’tje van neergestoken zwangere vrouw is overleden

Het kindje van Kellymary Fauvrelle, de vrouw die zaterdag in Londen werd doodgestoken, is overleden. De 26-jarige Fauvrelle was acht maanden zwanger toen ze thuis werd aangevallen. De baby, een jongen, overleefde het incident in eerste instantie, maar moest vechten voor zijn leven. Woensdagochtend werd duidelijk dat het kindje het incident niet heeft overleefd.