Weer boycot in Afrika Cup… dit keer weigert Oeganda na onenigheid over vergoedingen

De spelers van Oeganda sloegen de dinsdagtraining over. Foto: AFP

De spelers van Oeganda gaan dinsdag niet het trainingsveld op. Volgens de Oegandese voetbalbond weigeren de spelers nadat ze hebben geprobeerd de onderhandelingen over de vergoedingen te heropenen.

Oeganda verraste vriend en vijand door op de tweede plaats achter Egypte te eindigen in een poule met verder DR Congo en Zimbabwe. De Oegandezen, voornamelijk aantredend met spelers die actief zijn in de Afrikaanse competities, treden vrijdagavond aan tegen Senegal in de achtste finale.

De FUFA, de Oegandese voetbalbond, liet aan BBC weten te hopen dat de spelers zo snel mogelijk weer op het trainingsveld staan. “Tot aan 2 juli heeft elke speler 14.600 dollar ontvangen, toch willen de spelers heronderhandelen over de voorwaarden. We hopen dat de spelers hun beslissing zullen intrekken en op woensdag weer op het trainingsveld staan.”

Het is niet het eerste incident met betrekking tot vergoedingen op deze editie van de Afrika Cup. Eerder protesteerden de spelers van Zimbabwe, Nigeria en Kameroen. De spelers van Oeganda, met onder meer ex-Moeskroen speler Farouk Miya in de gelederen, hebben nog niet gereageerd op hun protestactie.