Jelle Van Damme voorgesteld bij Sporting Lokeren: “Van jongs af aan fan van deze club. En nu ben ik terug”

Sporting Lokeren heeft een serieuze stunt verwezenlijkt. Jelle Van Damme (35) legde gisteren zijn medische en fysieke testen af op Daknam. Vandaag tekende hij voor één jaar met een optie op een extra jaar. De 35-jarige verdediger komt transfervrij over van Antwerp, waar zijn contract niet verlengd werd.

Hoe de kaarten er nu bijliggen, speelt Van Damme volgend seizoen dus in 1B. Best opmerkelijk na een erg sterk seizoen bij Antwerp. Lokeren had hem vorige week al een heel aantrekkelijk voorstel gedaan, maar Van Damme wilde toen nog alle opties openhouden. Nu heeft hij de knoop dus doorgehakt en keert hij terug naar zijn jeugdclub. Bovendien loopt Van Damme er kersvers voorzitter Louis de Vries, met wie hij in het verleden nog samenwerkte, tegen het lijf.

Vanmiddag werd Van Damme officieel voorgesteld bij Lokeren, dat dit deed via een live-uitzending op Facebook. “Ik geloof in het project hier op Lokeren”, vertelt hij. “Ik was van jongs af aan fan van deze club. En nu ben ik terug. De cirkel is rond. Ik hoop dat jullie dit seizoen met superveel supporters zullen zijn. Ik ga mijn uiterste best doen om Sporting Lokeren terug naar eerste klasse te brengen. Waar ze eigenlijk thuishoren. Tot snel.”

Daarna kwam ook de bevestiging via Twitter: