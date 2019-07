Busaanbod in en rond Brussel en Vlaamse Ardennen aangepast door Tour de France

Brussel - Tijdens de doortocht van de Ronde van Frankrijk op 6 en 7 juli hebben heel wat bussen van De Lijn een aangepast traject. Alles samen worden bijna vijftig lijnen ingekort, omgeleid of tijdelijk afgeschaft door wegafsluitingen. Het gaat om lijnen van en naar Brussel en lijnen die in de oostrand, de westrand en de Vlaamse Ardennen het traject kruisen. Dat laat De Lijn woensdag weten.

Zaterdag gaat het vooral om lijnen in en naar Brussel, de westrand en de Vlaamse Ardennen, zondag om lijnen in en naar Brussel en de oostrand. De gedetailleerde info is te vinden op de website en in de reisinfotoepassingen van De Lijn. Door het Fan Park op het De Brouckèreplein worden de lijnen 230, 231, 232 en 460 in Laken omgeleid van 4 tot en met 7 juli.

Zaterdag 6 juli gaat de etappe van Brussel via Charleroi en Geraardsbergen weer naar Brussel. Zondag 7 juli is er een ploegentijdrit van Brussel via de oostrand weer naar Brussel.