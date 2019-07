Niets dan lachende gezichten bij Antwerp op ludieke zesde stagedag

Na vijf zware trainingsdagen mag er vandaag uitgeblazen worden. De vier doelmannen gingen vanochtend vroeg wel loslopen, maar waren nadien vrij. Ook voor de veldspelers stond er een bijzonder luchtige ochtendsessie op het menu. De groep legde een parcours over acht hindernissen af, waarbij het technische vermogen getest werd. Jongleren, op de lat trappen, de bal met een boog in een klein doel krijgen, vanop de achterlijn een doelpunt maken en het leer in een vuilbak droppen... Het zat er allemaal tussen.