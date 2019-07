Duizenden mensen gestrand door staking bij Griekse ferry’s

Door een staking bij het personeel van de Griekse ferry’s zijn duizenden toeristen en pendelaars gestrand op zowel het vasteland als de eilanden.

Het personeel kondigde dinsdag aan op woensdag 24 uur het werk neer te leggen, nadat gesprekken met de directie over een hoger loon en andere voordelen afsprongen. Volgens vakbondsman Antonis Dalakogiorgos kan de staking nog verlengd worden.

De Griekse havenpolitie had dinsdag voorspeld dat er geen grote aantallen gestrande reizigers zouden zijn, omdat de staking was aangekondigd en er in voorverkoop geen tickets verkocht werden voor overtochten op woensdag. Toch werden veel reizigers verrast door de staking bij de start van het hoogseizoen. Jaarlijks bezoeken miljoenen toeristen de Griekse eilanden en het Griekse vasteland.