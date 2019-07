Johnny Depp wil dat bekende acteur getuigt in rechtszaak tegen ex-vrouw Amber Heard

Acteur Johnny Depp heeft collega James Franco gedagvaard omdat hij wil dat Franco komt getuigen tijdens het proces tegen zijn ex-vrouw Amber Heard. Volgens advocaten heeft Franco de actrice gezien, vlak nadat Depp haar zou hebben mishandeld in 2016. Camerabeelden zouden bewijzen dat Franco - met wie Heard in 2014 samenwerkte voor de film The Adderall Diaries - samen in de lift stonden. Depp wil ook dat Elon Musk, een andere ex van Heard, zijn zegje komt doen op het proces.

De advocaten van de Pirates of the Caribbean-acteur beweren dat zowel Franco als Musk het gezicht van Heard hebben gezien “in de dagen en nachten tussen het moment waarop Depp haar zou hebben mishandeld en de dag waarop ze naar de politie ging met geverfde ‘blauwe plekken’ om een contactverbod te krijgen”.

De dagvaardingen van de mannen maakt deel uit van het proces dat Depp aangespannen heeft tegen zijn ex. Hij eist miljoenen van Heard, onder meer omdat ze een essay schreef over huiselijk geweld. Ze noemde zijn naam niet in de tekst, maar zijn advocaten vinden dat het duidelijk is dat het over Depp gaat. De acteur zelf heeft de aantijgingen van huiselijk geweld altijd ontkend.

