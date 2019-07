Man die met kraslotje 4,5 miljoen ‘won’ krijgt voorlopig geen cent: “Het heeft mijn leven verwoest”

Een Britse man uit Bolton, nabij Manchester, die 4 miljoen pond (4,45 miljoen euro) won met een kraslotje krijgt voorlopig niets uitbetaald. De loterij, Camelot, die het biljet uitgaf, onderzoekt nu of de man het biljet kocht met een gestolen bankkaart. “Het heeft mijn leven verwoest, geld is de bron van alle kwaad.”

Jon-Ross Watson, de man in kwestie, is verre van onbesproken. Hij heeft namelijk met 22 veroordelingen voor 45 verschillende feiten een zwaar crimineel verleden. Even leek zijn life of crime verleden tijd omdat hij een vriend een winnend kraslotje kochten. De jackpot? Bijna 4,5 miljoen euro, maar voorlopig krijgt het duo geen cent, omdat Camelot, de loterij die het biljet uitgaf, vermoedt dat de twee de lotjes kochten met een gestolen bankkaart. Geen van beide heren heeft een bankrekening op hun naam staan en zonder rekening kan je geen debetkaart hebben. Camelot vermoedt dat gaat om een gestolen contactloze kaart, die kan je zonder pincode gebruiken om kleine bedragen te betalen.

Watson beweert dat hij de kaart leende van een vriend. Hij noemde de man ‘John’, maar kon geen familienaam of adres geven. Intussen heeft een derde anonieme man contact opgenomen met Camelot. Hij zegt dat hij de rechtmatige eigenaar is van de kaart en dus recht heeft op de jackpot. Watson zelf volhardt dat hij het lotje op rechtmatige wijze kocht en dus recht heeft op de jackpot. Intussen is zijn leven naar eigen zeggen “verwoest”. Hij durft zich niet meer vertonen op straat uit vrees voor pesterijen en spot. Vooral de negatieve reacties op sociale media nadat zijn zwaar criminele verleden aan het licht kwam, vallen de man zwaar. “Mensen noemen me een klootzak. Geld is daadwerkelijk de root of all evil.” Watson en zijn kompaan plannen gerechtelijke stappen te ondernemen.