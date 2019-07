TRANSFERGERUCHTEN. Real Madrid wil de ene ster ruilen voor de andere, megadeal in de maak voor Neymar

Raakt België haar bondscoach kwijt? De Britse media weten het zeker! De Spanjaard zou deze week nog gepresenteerd moeten worden bij Newcastle United. Dat en meer in het geruchtenoverzicht.

Geen geruchtenoverzicht is compleet zonder het laatste nieuws omtrent Paul Pogba. De Franse middenvelder zou volgens Daily Mail voor de tweede keer richting de uitgang gaan bij Manchester United. Dit keer zou hij Engeland verlaten voor Real Madrid.

Kan Paul Pogba zijn koffers al pakken? Real Madrid kan zomaar zijn volgende club worden. Foto: Photo News

Het is een publiek geheim dat Real Madrid-trainer Zinedine Zidane Pogba graag zou willen toevoegen aan zijn selectie. Het prijskaartje van 150 miljoen pond schrikt de Madrilenen vooralsnog af, die inmiddels bezig zijn met een alternatieve oplossing. Gareth Bale zou door Real Madrid worden ingezet in een opmerkelijke ruildeal tussen de twee grootmachten. (Mail)

Lacazette

Mocht Antoine Griezmann zijn verhuisdozen inpakken voor een verblijf bij FC Barcelona, dan heeft Atletico Madrid al een opvolger op het oog. De Franse aanvaller moet worden opgevolgd door een bijna even succesvolle landgenoot, Alexandre Lacazette. Atletico Madrid moet daar waarschijnlijk diep voor in de buidel tasten, Lacazette staat nog tot medio 2022 onder contract in Noord-Londen en Arsenal is niet zomaar bereid haar aanvaller te laten gaan. (Mirror)

Megadeal in de maak

Over Griezmann gesproken: FC Barcelona heeft nog een andere flankspeler op het oog om de linksbuitenpositie in te vullen. Oud-speler Neymar is al een aantal dagen onderwerp van gesprek voor een terugkeer naar Blaugrana.

Volgens de Daily Mail gaat de Spaanse landskampioen zeer ver om de verloren zoon terug naar Camp Nou te halen. Paris Saint-Germain zou Philippe Coutinho, Ivan Rakitic, Samuel Umtiti en Ousmane Dembele op de loonlijst krijgen in ruil voor Neymar.

Neymar lijkt op de weg terug naar FC Barcelona. Foto: ISOPIX

Hoewel Ousmane Dembele al meerdere malen heeft aangegeven bij FC Barcelona op zijn plek te zitten, lijkt de Fransman op weg naar de uitgang bij de Spaanse club. Zo jagen, naast de mogelijke aanstaande deal met PSG, ook Champions League-winnaar Liverpool en Bayern München om zijn handtekening. (Mail)

Overzicht geruchten:

- Phillip Cocu is topkandidaat om Frank Lampard op te volgen bij Derby County als laatstgenoemde naar Chelsea vertrekt. (Guardian)

- Nederlands international en Bournemouth-verdediger Nathan Aké staat op het punt om te tekenen bij Manchester City. (Manchester Evening News)

- Crystal Palace is ‘not amused’ met handelswijze Arsenal bij mogelijke transfer Wilfried Zaha. (Mirror)

- Laurent Koscielny (Arsenal) staat bovenaan het lijstje bij Bordeaux. (L’Equipe)

- AC Milan pakt uit met bod van twintig miljoen euro voor Ajax-flop Mitchell Dijks, nu spelend bij Bologna. (Gazzetta dello Sport)

Willian is momenteel nog actief op de Copa America. Foto: AFP

- Naast Lacazette staat ook Willian van Chelsea op het lijstje bij Atletico Madrid. (Guardian)

- Leicester City geeft aan Harry Maguire niet voor minder dan 90 miljoen pond te laten gaan. Manchester City en Manchester United zullen hun bod moeten ophogen. (Telegraph)

- Ook Juventus mengt zich in strijd om handtekening Paul Pogba en de club biedt Paulo Dybala in ruil aan bij Man United. (La Gazzetta dello Sport)