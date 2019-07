Niets dan lachende gezichten op ludieke zesde stagedag van Antwerp

Na vijf zware trainingsdagen mocht er woensdag uitgeblazen worden bij Antwerp.

De vier doelmannen gingen vanochtend vroeg wel loslopen, maar waren nadien vrij. Ook voor de veldspelers stond er een bijzonder luchtige ochtendsessie op het menu. De groep legde een parcours over acht hindernissen af, waarbij het technische vermogen getest werd. Jongleren, op de lat trappen, de bal met een boog in een klein doel krijgen, vanop de achterlijn een doelpunt maken en het leer in een vuilbak droppen... Het zat er allemaal tussen.

Juklerod schoot als een komeet uit de startblokken en legde het parcours razendsnel af. Hairemans eindigde op een tweede plaats. Belofte Haoran vervolledigde het podium. Juklerod kreeg voor zijn prestatie 80 euro, een bedrag waar de zes verliezers van de dag voor zorgden. Seck kon in extremis youngster Muanza afhouden, die de pineut van de dag was.

Jonkies blinken uit in tennisvoetbal

Vervolgens werd de groep in drie teams onderverdeeld voor een toernooitje tennisvoetbal. De donkere jongens namen het op tegen de jonkies en de routiniers. Jong of oud, bij iedereen kwam het kind in zich naar boven. De jongerenploeg, waarin vooral Haoran en Nazaryna hun kunnen toonden, trokken na een spannend verloop aan het langste eind.

Na de middaglunch genieten de spelers van een vrije namiddag. Om 23u00 worden ze opnieuw in het spelershotel verwacht om uitgeslapen de laatste drie stagedagen aan te vatten.