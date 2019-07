Verdwijnen prostituees van de Amsterdamse Wallen?

Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam onderzoekt of het mogelijk is om alle raambordelen op de Wallen te sluiten en de raamprostitutie te verplaatsen. Dat is een van de scenario’s voor de toekomst van het Wallengebied die vandaag aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

Dat de raamprostitutie op de beruchte Wallen gaat veranderen, staat sowieso vast. Vandaag legt Halsema verschillende toekomstscenario’s voor het oudste stukje Amsterdam voor aan de gemeenteraad. Scenario één is om de gordijnen van de raambordelen permanent dicht te houden. “Sekswerkers en hun werkplekken zijn niet meer zichtbaar vanaf de straat”, aldus Halsema.

In scenario twee wordt een deel van de ramen op de Wallen gesloten, om op een andere locatie in Amsterdam nieuwe werkplekken te creëren. In een derde piste verdwijnt zelfs alle prostitutie op de Wallen en wordt ze verplaatst naar andere plekken, verspreid over de stad, of zelfs gecentraliseerd in één groot ‘sekshotel’.

Sector staat onder druk

Volgens Halsema is het van groot belang dat het huidige prostitutiebeleid wordt aangepast, aangezien ook de seksbranche de afgelopen jaren “fors is veranderd”. “De traditionele, vergunde raamprostitutie in de binnenstad staat onder druk. Dat komt onder andere door het toenemend aantal bezoekers in Amsterdam. Het toerisme domineert de binnenstad meer dan ooit en de sekswerker is voor sommige bezoekers niet meer dan een attractie om naar te kijken.”

“Tegelijk is de onvergunde en onzichtbare prostitutie de laatste jaren toegenomen. Veel sekswerkers bieden hun diensten online aan en kiezen voor een bestaan buiten het zicht van de overheid. In dit deel van de markt doen mistoestanden zoals mensenhandel zich sneller voor.”