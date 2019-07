Groenarbeider vindt granaat tijdens maaien van berm in Antwerpse wijk

Antwerpen - In de berm naast Kielsbroek is woensdagmiddag een granaat aangetroffen. De politie heeft een perimeter ingesteld en ontmijningsdienst DOVO komt ter plaatse.

Arbeiders van de groendienst waren woensdagmiddag bezig met het maaien van het gras in de berm van Kielsbroek op een bedrijventerrein waar ook stadsdiensten gevestigd zijn.

“Daarbij hebben ze een granaat gevonden”, bevestigt politiewoordvoerder Wouter Bruyns. “De arbeiders hebben zelf mensen op een afstand gehouden tot de politie ter plaatse was.” Die stelde een perimeter in en ontmijningsdienst DOVO komt ter plaatse. De ontmijners zullen moeten uitmaken of het over een echte granaat dan wel een replica gaat.

Het bosje waarin de granaat gevonden werd, was al meer dan een jaar niet meer gemaaid.

