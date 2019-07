Pittig stagedagje voor Club Brugge, Dennis gaat de mist in, Nederlanders met transfer in het hoofd

Stagedag drie in Garderen is een pittige voor Club Brugge: ‘s ochtends een ochtendtraining, ‘s avonds om 18.30 uur een oefenwedstrijd tegen Heracles.

In de voormiddag stonden afwerking en aanvalsvormen een lange tijd centraal - er zaten enkele pareltjes tussen. Zo vlogen de ballen van Rezaei bijvoorbeeld aardig vlot binnen. Dennis trainde opnieuw apart, Mitrovic en Fadiga deden wel mee. De match tegen Heracles komt wel nog te vroeg voor hen.

Dennis maakte intussen een goede beurt voor de camera van Club Brugge, al ging hij op het einde wel de mist in:

Kijken tot het einde ?? Garderen Cribs, straks om 16u! pic.twitter.com/LrgqPrpJwT — Club Brugge KV (@ClubBrugge) July 3, 2019

De kans dat Denswil straks aantreedt, is ook klein. Hij rondt deze week normaliter zijn transfer naar Bologna af - een deal is nakende. Eens hij een go krijgt, pikt zijn familie hem op in Garderen om dan het nodige te doen in Italië. Daar ligt een contract van drie seizoenen klaar.

Ondertussen lijkt ook de interesse voor zijn landgenoot Danjuma steeds groter te worden - Southampton zou zijn situatie nu ook volgen - maar voor hem is er volgens zijn entourage nog geen enkel concreet voorstel.

Na de match tegen Heracles volgt donderdag een iets meer ontspannen dag. ‘s Ochtends trainen de mannen van Philippe Clement wel nog, in de namiddag trekt de ganse bende op teambuilding. Vrijdag staan er nog twee trainingen op het programma en zaterdag volgt een afsluiter met een oefenmatch tegen AZ.