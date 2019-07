Jonge vrouw klaagt dat badpak “niet goed zit”, maar hoort dan welke gênante blunder ze maakte

Boven, onder, links en rechts zijn al moeilijk genoeg om uit elkaar te houden in beschonken toestand. Wanneer je dan ook nog eens een badpak moet aantrekken, durft het wel eens mis te gaan. Maar de blunder van deze Britse vrouw was wel heel gênant.

Lyndsey Brown kocht onlangs een badpak van producent Pear Swimwear. De jonge Britse keek er naar eigen zeggen naar uit om haar nieuwste aankoop te tonen aan haar vriendinnen, maar was al snel ontevreden over de “gênante” situatie die vervolgens ontstond. In een bericht aan de klantendienst van de producent wist ze namelijk te melden dat “haar vagina er constant uit hangt. Is dat de bedoeling?”

Daarop wees Pear Swimwear het meisje erop dat ze zelf een foutje had begaan. “Het spijt me dat je door je badpak in verlegenheid werd gebracht. Ik heb je foto bekeken, en denk dat je het badpak ondersteboven draagt.” Daarna volgde een foto van hoe het badpak - met één schouderbandje - correct gedragen moet worden. “Het dunste deel van het badpak moet over je schouder gedragen moet worden. Ik hoop dat dit helpt”, aldus de medewerker van de klantendienst.

Foto: Facebook

Screenshots van de hilarische conversatie werden door een vriendin van de vrouw op Twitter geplaatst. Daar werd het al 135.000 keer geliket.

I went to Ocean Beach wearing the swimsuit in perfect condition and the CORRECT way - had too much fun with alcohol, went to the toilet a few hours later and put my swimsuit on upside down WITHOUT KNOWING. I then got kicked out after this for being a lightweight NOT a tramp xxx — Lyndsey 🖤 (@lyndseybrown_) 30 juni 2019