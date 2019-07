Anderlecht rekent nog op 4,5 miljoen als jeugdproducten Lukaku, Tielemans en Praet hun megatransfer krijgen

De toptransfers van Youri Tielemans (22), Romelu Lukaku (26) en Dennis Praet (25) voor tientallen miljoenen zijn in de maak. Dat is goed nieuws voor Anderlecht. RSCA heeft weliswaar geen percentage op doorverkoop meer op zijn jeugdproducten, maar voor de formatie van die Rode Duivels kunnen ze als opleidingsclub straks wel rekenen op 4,5 miljoen euro. Dat geld is welkom.