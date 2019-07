Amerikaanse rapper A$AP Rocky opgepakt in Stockholm na vechtpartij

De Amerikaanse rapper A$AP Rocky is dinsdagavond opgepakt na een optreden in Stockholm. De hiphop-ster werd gearresteerd omdat hij zondag in de Zweedse hoofdstad betrokken zou geweest zijn bij een vechtpartij, zo heeft het parket meegedeeld. Er is een onderzoek ingesteld voor het toebrengen van ernstige lichamelijke verwondingen.

Verschillende Zweedse nieuwssites hebben een amateurvideo van de vechtpartij online gezet. Daarop is te zien dat de rapper een jongeman tegen de grond smijt, waarop hij samen met enkele anderen nog op het slachtoffer schopt. A$AP Rocky heeft op zijn Instagram-account zelf ook een video geplaatst, waarop te zien is dat twee jongeren de rapper en zijn entourage volgen omdat ze hen beschuldigen van het vernielen van een hoofdtelefoon.

Samen met A$AP Rocky werden ook drie andere mensen opgepakt voor de vechtpartij. Volgens het parket moet voor zaterdagmiddag beslist worden of ze worden aangehouden.

De 30-jarige A$AP Rocky, bekend om nummers als ‘Fuckin’ Problems’ en ‘Praise the Lord (Da Shine)’, is momenteel bezig met een Europese tournee. Normaal gezien moest hij afgelopen vrijdag optreden op het in laatste instantie afgelaste Vestiville in Lommel. Hij staat ook op de affiche van Dour (14 juli) en Tomorrowland (21 juli)