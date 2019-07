Yaya Touré toch niet met pensioen, middenvelder tekent bij Qingdao Huanghai

De carrière van Yaya Touré (36) kent alsnog een vervolg. De Ivoriaanse middenvelder, wiens contract in december 2018 werd ontbonden bij het Griekse Olympiacos, tekent bij de Chinese tweededivisionist Qingdao Huanghai.

Een verrassende move voor Yaya Touré, ex-Beveren, die in 2017 nog aangaf nooit naar China te zullen gaan om te voetballen. “Ik naar China? Nee. Ik heb altijd gezegd dat ik me ongelukkig zou voelen in China. Speel je voetbal omdat je van voetbal houdt of vanwege het geld?”, vroeg Yaya Touré zichzelf af.

Eerder dit kalenderjaar kondigde de zaakwaarnemer van de Ivoriaanse middenvelder het pensioen aan. Yaya Touré zelf ontkende dit en wachtte zijn kans af. Op zijn persoonlijke website geeft Yaya Touré een verklaring voor zijn overstap. “Vanaf het begin van mijn carrière ben ik altijd voor de uitdagingen gegaan. Ik wil de uitdaging aangaan om geschiedenis te schrijven met Qingdao Huanghai, een jonge ambitieuze club met veel potentie. We delen dezelfde visie, namelijk het spelen van mooi voetbal.”

De oud-speler van onder meer Beveren, AS Monaco, FC Barcelona en Manchester City-ster komt in China onder meer ex-West Ham United-speler Ricardo Vaz Tê tegen. Het afgelopen seizoen eindigde Qingdao Huanghai vierde in het tweede niveau. Na vijftien wedstrijden spelen staat de toekomstige ploeg van Yaya Touré bovenaan.