Verrassing: Sauwens en Steegen gaan burgemeesterssjerp in Bilzen delen

Bilzen - Johan Sauwens (Trots Op Bilzen) is de komende drie jaar de nieuwe burgemeester van Bilzen. Op 1 april 2022 zal hij de burgemeesterssjerp doorgeven aan Bruno Steegen (Beter Bilzen) die de rest van de legislatuur tot eind 2024 zal voltooien.

De Bilzenaren moesten vorige maand opnieuw naar de stembus om een nieuw gemeentebestuur te kiezen. Die verkiezingen werden gewonnen door de lokale CD&V-lijst van Johan Sauwens. Met 33,8 procent behield Trots op Bilzen 12 zetels. Maar ook de in oktober verkozen burgemeester Bruno Steegen deed het goed. De plaatselijke Open VLD-lijst Beter Bilzen behaalde 27,5 procent van de stemmen, goed voor 10 zetels (+3).

Steegen: “Geen makkelijke formatie”

“Ik ga liegen als ik zeg dat het een makkelijke formatie was. De kiezer heeft gekozen voor de twee grote blokken. Zij zijn de grootste partij in Bilzen, wij waren de grote winnaar”, aldus Bruno Steegen na de voorstelling van het bestuursakkoord. “Electoraal heeft die nieuwe stembusgang ons goed gedaan. Ik ben drie maanden burgemeester geweest en heb op die drie maanden drie zetels bijgekregen. Persoonlijk heb ik een megascore gehaald.”

Het resultaat van de verkiezingsuitslag is dat het burgemeesterschap wordt gedeeld door Johan Sauwens en Bruno Stegen. Daarnaast krijgt ook iedere partij vier mandaten in het schepencollege en worden de bevoegdheden evenwichtig verdeeld.

Sauwens: “Beseft dat we best zouden samenwerken”

“Nadat het stof was gaan liggen hebben we beseft dat de kiezer de kaarten gelegd had en dat we beiden het best zouden samenwerken en dat hebben we ook gedaan”, zo blikt Johan Sauwens op de afgelopen weken terug.

“We gaan een iets vriendelijker beleid uitvoeren. Soms staan we te ver van de bevolking. Iets vriendelijker ook op het financiële vlak, ik denk aan de afvalbelasting. Het tweede is dat we meer willen investeren in de kennis en diensteneconomie”, aldus Sauwens. “Maar ook de deelgemeenten zijn belangrijk”, zo vult Steegen aan. “We hebben dertien deelgemeenten en die zijn allemaal verschillend en moeten dat op een goede manier bekijken en naar de burger toegaan.”

Wat Sauwens na zijn burgemeesterperiode gaat doen, is nog niet duidelijk. “Dat zullen we dan zien. Ik heb gezegd dat ik speler-trainer ben van de ploeg. Ik ga nog zeker drie jaar mee op het veld staan en daarna zullen we wel zien.”