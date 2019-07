Zuid-Korea strijdt tegen handel in hondenvlees: tientallen dieren gered van de slacht

De Zuid-Koreaanse overheid heeft onlangs tientallen honden gered van de slachtbank door handelszaken in hondenvlees voorgoed te sluiten. Zuid-Korea wil harder optreden tegen de schokkende handel in hondenvlees, omdat de dieren mishandeld worden. De verkopers worden echter niet gestraft, maar krijgen financiële compensatie om een nieuwe zaak op te starten. Zo slaat de overheid twee vliegen in één klap: de hondenhandel tegengaan en de beruchte ‘Gupo Market’ opwaarderen.

In de jaren zeventig en tachtig waren er meer dan zestig zaken in de Gupo Market waar hondenvlees te krijgen was. Dieren zaten er in piepkleine kooien en werden geëlektrocuteerd voor ze werden geslacht. Na de Olympische Spelen van 1988 in Seoel daalde het aantal verkopers, maar Gupo bleef berucht én een symbool voor dierenmishandeling.

“Ik ben zo blij dat ik kon meehelpen om die zaken te sluiten”, aldus een dierenrechtenactivist van Humane Society. “Al besef ik dat er nog een lange weg te gaan is om de consumptie van hondenvlees volledig te bannen.” Toch vindt de vrouw dat er nu stappen in de goede richting worden gezet. “Twee jaar geleden zou ik niet hebben geloofd dat we nu zo ver zouden staan.”

