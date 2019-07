Rechter spreekt beschuldigde vrij van verkrachting, omdat hij “duidelijk uit een goede familie komt”

Een Amerikaanse rechter heeft een vermaning gekregen van het hof van beroep omdat hij een 16-jarige jongen die beschuldigd werd van verkrachting vrijgesproken had omdat hij van een goede familie afkomstig was. Het vonnis van de 70-jarige rechter werd teruggedraaid, waardoor de beschuldigde zich nu alsnog voor de rechtbank dreigt te moeten verantwoorden.

In september 2017 verscheen de 16-jarige G.M.C. voor rechter James Troiano. De tiener werd ervan beschuldigd een zichtbaar dronken meisje van 16 in een donkere kelder verkracht te hebben tijdens een pyjamafeestje in New Jersey, waarna hij een video maakte en die deelde met zijn vrienden. “Wanneer je eerste keer seks een verkrachting is”, schreef hij erbij.

Geen verkrachting

Troiano gaf de openbaar aanklager, die vroeg om de tiener door te verwijzen naar een rechtbank om als volwassene berecht te worden, ongelijk. Hij vond het geen verkrachting, stelde hij, met als voornaamste argument dat de jongen van een goede familie afkomstig was, les volgde aan een hoog aangeschreven school en daar goeie punten haalde. Hij was ook bij de scouts. “Hij is duidelijk een kandidaat voor een goede universiteit”, zei de rechter toen tijdens de zitting.

Troiano vroeg zich ook af of het vermeende slachtoffer en haar familie zich ervan bewust waren dat ze het leven van de jongen zouden verwoesten door een klacht in te dienen tegen hem. Hij beweerde ook nog dat verkrachting traditioneel “met twee of meer mannen gebeurt, en met een wapen waarmee de vrouw in een verlaten huis bedreigd wordt”.

Als volwassene berecht

In beroep krijgt de rechter daar nu een fikse vermaning voor. Daardoor zal G.M.C. wel berecht worden als volwassene en riskeert hij een zware straf. Volgens de wet moeten jongeren in New Jersey bij zware misdrijven vanaf 15 jaar als volwassene berecht worden.