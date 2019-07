Sevilla breekt eigen transferrecord met komst Jules Koundé

De 20-jarige Jules Koundé is de nieuwe centrumverdediger van Sevilla. De Zuid-Spaanse club legde een forse transfersom van 25 miljoen euro op tafel om de Franse jeugdinternational los te weken van Girondins de Bordeaux.

Koundé was in het afgelopen seizoen een van de sterkhouders van Girondins de Bordeaux. De 20-jarige centrale verdediger stond maar liefst 51 keer in de basis voor de nummer 14 van Frankrijk in het afgelopen seizoen. De gedisciplineerde verdediger miste enkel een competitiewedstrijd en de return tegen AA Gent in de voorronde van de Europa League.

Sevilla pakt daarmee voor de vijfde keer deze transferperiode uit met een flinke transfersom. Eerder werden Diego Carlos, Munas Dabbour, Joan Jordan en Luuk de Jong voor, naar verluidt, meer dan tien miljoen euro naar Andalusië gehaald.

Met de komst van Koundé brak Sevilla haar eigen transferrecord uit 2017. Destijds werd Luis Muriel binnengehaald voor een bedrag van ruim 24,5 miljoen euro.