Treinverkeer tussen Brugge en Gent lag tijdje stil: moeilijke avondspits verwacht

Brugge / Gent - Het treinverkeer tussen Brugge en Gent lag dinsdagmiddag een tijdje stil door een persoonsaanrijding ter hoogte van het station van Beernem. Dat gebeurde met de trein die van Oostende naar Antwerpen op weg was.

“Het treinverkeer is in beide richting versperd tussen Aalter en Brugge”, zegt Thomas Baeken, woordvoerder van Infrabel. “De Lijn legt vervangbussen in en in de mate van het mogelijke worden treinen ook omgeleid.” Hoe lang de hinder nog zal aanslepen is niet duidelijk. Maar vast staat dat ook de avondspits moeilijk zal verlopen.

Wie vragen heeft rond zelfdoding kan terecht op de zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.