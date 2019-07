Vandalen vernielen voormalige restaurant: eigenaar looft beloning uit voor gouden tip

Geraardsbergen / Schendelbeke - In de nacht van zondag op maandag gingen vandalen flink tekeer in het voormalige restaurant Tierlantijn in de Aalstsesteenweg. Alle ramen sneuvelden en ook binnenin werden vernielingen aangebracht. De eig

Restaurant Tierlantijn werd in februari van dit jaar gesloten wegens een faillissement. De vandalenstreken zijn een nieuwe tegenslag voor de eigenaar van het gebouw, Serge Van Der Poorten, zaakvoerder van een bekende kledingzaak in het centrum van Geraardsbergen.

Naast de aanzienlijke schade aan het gebouw, zit hij ook opgezadeld met een berg rommel in de tuin van het restaurant, achtergelaten door de voormalige huurders. “We willen de zaak opknappen na het faillissement in de hoop ze tegen augustus klaar te hebben”, zegt hij. “Het is onze bedoeling om ze dan opnieuw te verhuren als een horecazaak. We hadden de sleutel van het gebouw nog maar een week in handen en waren al begonnen met de opkuis. Zo hadden we net al de achtergelaten rommel van de vorige huurder naar buiten gesleept, klaar om opgehaald te worden met een container.”

De vandalen gingen flink te keer. De ramen en deuren van het restaurant liggen aan diggelen en ze richtten her en der ook andere vernielingen aan. Serge Van Der Poorten zit zeer verveeld met het voorval en hoopt dat de daders gevat kunnen worden. Hij looft zelfs een beloning uit voor de gouden tip. “Omdat we zo ontgoocheld zijn en kost wat kost willen weten wie hier achter zit”, zegt hij.

Aan getuigen of mensen die iets meer weten over de vandalenstreken wordt gevraag om contact op te nemen met de lokale politie (Denderstraat 27 in Geraardsbergen of 054-43.04.30) of rechtstreeks met Serge Van Der Poorten via Facebook.