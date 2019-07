KAART. Zoveel inbraken, autodiefstallen en gevallen van partnergeweld waren er in jouw gemeente

Met 869.475 gepleegde feiten, bleven de criminaliteitscijfers van 2018 in België ongeveer op hetzelfde niveau als het jaar voordien. Diefstal en afpersing vormen een derde van alle aangegeven misdrijven in ons land.

Uit de Veiligheidsmonitor, een grote bevraging bij 168.206 mensen, blijkt dat drie vierde van de respondenten zich bijna altijd veilig voelt in zijn of haar buurt. Toch gaf een derde van de deelnemers ook aan uit voorzorg de deur vaak of altijd gesloten te houden voor onbekenden.

De gemiddelde Belg stoort zich vooral aan onaangepaste snelheid in het verkeer, sluikstorten en zwerfvuil op straat en agressief gedrag in het verkeer, zo blijkt uit de Veiligheidsmonitor die woensdag samen met de criminaliteitscijfers van 2018 werd voorgesteld.

Criminaliteit stabiel

De criminaliteitsstatistieken voor 2018, de geregistreerde feiten dus, bleven relatief stabiel ten opzichte van 2017: 869.475 feiten vorig jaar, 879.137 in 2017.

Een opvallende stijger is de informaticacriminaliteit, die steeg met 14,8 procent tegenover 2017. Toch ligt het reële cijfer hoger, zo beseffen politie en justitie. Men gaat er wel van uit dat zo’n 200.000 feiten van informaticacriminaliteit niet werden aangegeven.

Zakkenrollers

“Vooral de stijging van ‘phishing’ (waarbij gebruikersgegevens gestolen worden door mensen naar een valse website te lokken) springt in het oog: van 475 geregistreerde feiten in 2017 naar 1.277 in 2018”, stelt de federale politie vast.

Andere opvallende cijfers: er zijn iets meer moorden gepleegd vorig jaar (van 1.163 naar 1.191) en ook het aantal drugsdelicten en het aantal gevallen van slagen en verwondingen stegen licht.

Woninginbraken zijn er minder geweest, namelijk 51.617 tegenover 53.470 in 2017. Maar een aantal winkeldiefstallen steeg. Vooral zakkenrollers waren erg actief: van 23.708 feiten in 2017 naar 26.344 vorig jaar. Vooral in steden en in stations zijn benden actief.

Tevreden

Ondanks de kritiek die de politie vaak krijgt, zegt 64,32% van de bevolking in het algemeen zeer tevreden te zijn over de werking van zijn of haar politiezone. Vooral de houding en het gedrag van de politieagenten tegenover de burger wordt als zeer goed beoordeeld. De politie is met andere woorden weer meer dan ooit uw vriend.

Woninginbraken

51.617 mensen stelden vorig jaar bij thuiskomst vast dat er was ingebroken, een daling met zo’n 2.000 feiten maar nog altijd gemiddeld 141 inbraken per dag.

Autodiefstallen

Het aantal autodiefstallen zit al jaren in dalende lijn. Vorig jaar werden 7.652 diefstallen geregistreerd. Tien jaar geleden waren dat er nog 15.802.

Intrafamiliaal geweld

Geweld tussen twee partners is voor het eerst in jaren weer lichtjes gestegen. Vast staat dat lang niet alle feiten worden aangeven.

Diefstal aan en uit voertuigen

Een stijging met ongeveer 4.000 aangegeven feiten. Het gaat hier dan onder meer over diefstal van GPS-toestellen, wielen of consoles uit wagens.